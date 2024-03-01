Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России

Страны G7 приступили к поэтапному ограничению импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах.

«С 1 марта... косвенные ограничения импорта (G7) также вступают в силу... Будет введён поэтапный запрет импорта российских алмазов из третьих стран», — заявили в МИД Бельгии.

Согласно заявлению ведомства, все российские алмазы от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах, подлежат запрету на рынках G7 и ЕС. Уточняется, что контроль будет осуществляться с помощью системы сертификации.

Ранее власти Канады приняли решение ввести дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов.