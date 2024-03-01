RT в Telegram
Подпишись

Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России

Короткая ссылка
Страны G7 приступили к поэтапному ограничению импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России
  • AFP

«С 1 марта... косвенные ограничения импорта (G7) также вступают в силу... Будет введён поэтапный запрет импорта российских алмазов из третьих стран», — заявили в МИД Бельгии.

Согласно заявлению ведомства, все российские алмазы от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах, подлежат запрету на рынках G7 и ЕС. Уточняется, что контроль будет осуществляться с помощью системы сертификации.

Ранее власти Канады приняли решение ввести дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить