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Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

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Власти Канады приняли решение ввести дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов.
Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в документах на сайте канадского МИД.

Речь идёт, в частности, о запрете гражданам на территории Канады импортировать, покупать или приобретать несортированные алмазы из России.

Ранее власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.

Помимо этого, запрет затронет 20 «специально контролируемых товаров», которые, по версии Канады, уже применяются в России для изготовления оружия.

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