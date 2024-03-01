Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Власти Канады приняли решение ввести дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов.

Об этом говорится в документах на сайте канадского МИД.

Речь идёт, в частности, о запрете гражданам на территории Канады импортировать, покупать или приобретать несортированные алмазы из России.

Ранее власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.

Помимо этого, запрет затронет 20 «специально контролируемых товаров», которые, по версии Канады, уже применяются в России для изготовления оружия.