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Канада запретила экспорт в Россию товаров, пригодных для производства оружия

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Власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
Канада запретила экспорт в Россию товаров, пригодных для производства оружия
  • AP
  • © Olivier Douliery

В заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства уточняется, что ограничения распространяются на взрывчатые вещества, включая детонаторы, которые применяются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Помимо этого, запрет затронет 20 «специально контролируемых товаров», которые, по версии Канады, уже применяются в России для изготовления оружия.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции против десяти физических и 153 юридических лиц из России.

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