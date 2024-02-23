Канада запретила экспорт в Россию товаров, пригодных для производства оружия
- AP
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В заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства уточняется, что ограничения распространяются на взрывчатые вещества, включая детонаторы, которые применяются в горнодобывающей и строительной отраслях.
Помимо этого, запрет затронет 20 «специально контролируемых товаров», которые, по версии Канады, уже применяются в России для изготовления оружия.
Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции против десяти физических и 153 юридических лиц из России.