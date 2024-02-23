Канада ввела новые санкции против десяти физлиц и 153 юрлиц из России

В МИД Канады сообщили о введении новых антироссийских санкций.

«Канада вводит дополнительные санкции против десяти физических и 153 юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах против России», — говорится в сообщении канадского МИД.

Отмечается, что ограничительные меры введены в координации с Великобританией и США.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что в Вашингтоне вводят более 500 антироссийских санкций.