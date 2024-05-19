Bloomberg: украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии
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Об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, украинские беженцы испытывают трудности при поиске работы, соответствующей их уровню квалификации.
Данные Национальной статистической службы Великобритании, которые приводят авторы материала, говорят о том, что примерно 58% украинских беженцев после переезда поменяли сферу деятельности.
Одна из беженок отметила, что помощь украинцам со стороны англичан ослабевает. Работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение людям с более стабильной визой и положением.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис.