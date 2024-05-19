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Bloomberg: украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии

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Граждане Украины, переехавшие в Великобританию, регулярно сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.
Bloomberg: украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, украинские беженцы испытывают трудности при поиске работы, соответствующей их уровню квалификации.

Данные Национальной статистической службы Великобритании, которые приводят авторы материала, говорят о том, что примерно 58% украинских беженцев после переезда поменяли сферу деятельности.

Одна из беженок отметила, что помощь украинцам со стороны англичан ослабевает. Работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение людям с более стабильной визой и положением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис.

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