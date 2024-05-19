Bloomberg: украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве в Британии

Граждане Украины, переехавшие в Великобританию, регулярно сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, украинские беженцы испытывают трудности при поиске работы, соответствующей их уровню квалификации.

Данные Национальной статистической службы Великобритании, которые приводят авторы материала, говорят о том, что примерно 58% украинских беженцев после переезда поменяли сферу деятельности.

Одна из беженок отметила, что помощь украинцам со стороны англичан ослабевает. Работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение людям с более стабильной визой и положением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис.