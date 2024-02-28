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Responsible Statecraft: с помощью ЦРУ Киев начал провоцировать Москву задолго до СВО

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Тезис Запада о том, что у России не было абсолютно никаких причин вступать в конфликт с Украиной разбивается в недавней статье The New York Times, пишет Responsible Statecraft. В ней раскрывается информация, согласно которой, Украина начала плотно сотрудничать с ЦРУ ещё в 2014 году. В стране было создано 12 специальных баз. Всё это можно назвать полноценной «теневой войной» против России.
Responsible Statecraft: с помощью ЦРУ Киев начал провоцировать Москву задолго до СВО
AP

Согласно новой статье The New York Times, именно действия Вашингтона стали причиной роста напряжения между Россией и Украиной, пишет Responsible Statecraft.

Запад всегда называл действия России на Украине «неоправданными и неспровоцированными», но это разоблачение абсолютно меняет картину. Согласно ему, украинское правительство «вступило в широкомасштабное сотрудничество с ЦРУ против России». Это случилось ещё в 2014 году. Результатом этого сотрудничества стало создание 12 секретных «передовых оперативных баз ЦРУ» вдоль границы Украины с Россией, где в том числе проходила подготовка «украинских коммандос».

Украина поставляла США информацию о России, чем и доказала свою профпригодность ЦРУ. В статье упоминается, что в том числе были доставлены «секретные документы о российском флоте». Также отмечается, что при Трампе это сотрудничество не прекратилось, а даже усилилось. По сути, «Украина была втянута в западную коалицию с целью ведения широкомасштабной теневой войны против России».

Но ведь Москва «неоднократно предупреждала», что просто не может допустить «использования Украины Западом в качестве передовой операционной базы», но согласно статье The New York Times, именно это и случилось.

Конечно, для России всё это выглядело как провокация. Автор статьи приводит в пример то, что если бы в Мексике кто-то решил построить свои базы, то США отреагировали были точно также. Деятельность же Вашингтона способствовала именно росту напряжения между Москвой и Киевом, а не наоборот.

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источник
Responsible Statecraft США Северная Америка
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