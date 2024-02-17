Свобода слова с самого появления интернета использовалась спецслужбами США для организации протестов и госпереворотов в других странах, утверждает в интервью Такеру Карлсону экс-сотрудник Госдепартамента Майк Бенц. Всё изменилось в 2014 году, когда американские технологии привели к обратному эффекту в Крыму и Донбассе. Тогда со свободой слова в интернете решено было покончить, считает эксперт.

МАЙК БЕНЦ, исполнительный директор Фонда за свободу интернета: Возможность отслеживать, использовать свободу слова в интернете как способ обойти государственный контроль над СМИ в таких местах, как Центральная Азия, или в других частях света рассматривалась как способ проделывать то, чем раньше занимались в резидентурах ЦРУ или в посольствах или консульствах США, только в турбо-режиме.

И все технологии свободы слова в интернете изначально были созданы нашими спецслужбами. VPN, виртуальные частные сети для сокрытия вашего IP-адреса, Тор, даркнет, чтобы иметь возможность анонимно покупать и продавать товары и, наконец, чаты с шифрованными сообщениями. Все эти вещи изначально создавались как проекты DARPA или как совместные проекты ЦРУ и АНБ, чтобы помогать группам при поддержке разведслужб свергать правительства, создававшие проблемы администрации Клинтона, Буша или Обамы. И этот план работал как по волшебству примерно с 1991 года и до 2014 года, когда произошёл разворот в концепции свободы слова в интернете и её полезности.

Ярким примером такого рода свободы слова в интернете стала «арабская весна» в 2011—2012 годах, все правительства-противники администрации Обамы: Египет, Тунис, — все они одно за другим были свергнуты в результате революций, начавшихся в Facebook* и Twitter.

И Государственный департамент очень тесно сотрудничал с компаниями, занимающимися социальными сетями, чтобы иметь возможность поддерживать социальные сети в режиме онлайн в течение этих периодов. Был знаменитый телефонный звонок Джареда Коэна из Google в Twitter с просьбой не проводить плановое техническое обслуживание, чтобы определённая оппозиционная группа в Иране смогла использовать Twitter для победы на выборах.

Итак, свобода слова изначально была инструментом государственного управления со стороны служб безопасности. Вся эта архитектура, все неправительственные организации, отношения между технологическими компаниями и службами безопасности были разработаны для обеспечения свободы слова уже давно. В 2014 году, после государственного переворота на Украине, произошёл неожиданный контрпереворот, в результате которого Крым и Донбасс отделились.

Они отделились, по сути, с военной подстраховкой, к которой НАТО в то время было совершенно не готово. У них был последний отчаянный шанс, которым стало голосование по присоединению Крыма к России в 2014 году. И когда жители Крыма умом и сердцем проголосовали за присоединение к Российской Федерации, это стало последней каплей для концепции свободы слова в интернете в глазах НАТО. Фундаментальная природа войны, какой НАТО её видело, в тот момент изменилась.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2024 года.

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