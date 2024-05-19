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Полицейские нашли пакет на шее убитой 8-летней девочки под Ростовом

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет на шее убитой восьмилетней девочки под Ростовом.
Полицейские нашли пакет на шее убитой 8-летней девочки под Ростовом
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«В ходе расследования её тело было обнаружено в лесопосадке с признаками насильственной смерти. На шее девочки был найден пакет», — говорится в материале.

Уточняется, что подозреваемый в убийстве малолетней уже задержан и дал признательные показания. По его словам, он вёл эвакуатор, когда увидел девочку и предложил подвезти её домой. После того он увёз её в безлюдное место и убил.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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