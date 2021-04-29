Корреспондент: у Украины есть два проекта разработки вакцины от коронавируса

Украинский академик, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, что на Украине работают два проекта, призванные создать собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Как передаёт «Корреспондент», эксперт отметил, что по поводу первого проекта нет «никаких гарантий, что он может быть и может работать», однако вторую разработку назвал «более реальной».

На Украине работают два проекта, призванные создать собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Как передаёт «Корреспондент», об этом рассказал академик, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

«Никто её не обещал, сказали, что над ней работают, и, возможно, она появится. Никаких гарантий о том, что она может быть и может работать, не было. Сказать, что она может стать вакциной — та вакцина, которую называют «вакциной Фаворова» — можно только после того, как будут проведены клинические испытания, которые так и не были проведены», — отметил академик.

Он также рассказал о втором проекте украинской вакцины.

«Сейчас есть ещё один проект, более реальный, я не хочу сейчас называть его детали, но очень серьёзное совещание было у премьер-министра, я вчера встречался с главным санитарным врачом по поводу того, чтобы учёные Украины создали реальную национальную вакцину», — заявил Комиссаренко.