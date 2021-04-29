Корреспондент: у Украины есть два проекта разработки вакцины от коронавируса

Украинский академик, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко рассказал, что на Украине работают два проекта, призванные создать собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Как передаёт «Корреспондент», эксперт отметил, что по поводу первого проекта нет «никаких гарантий, что он может быть и может работать», однако вторую разработку назвал «более реальной».
На Украине работают два проекта, призванные создать собственную вакцину от коронавирусной инфекции. Как передаёт «Корреспондент», об этом рассказал академик, председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.
«Никто её не обещал, сказали, что над ней работают, и, возможно, она появится. Никаких гарантий о том, что она может быть и может работать, не было. Сказать, что она может стать вакциной — та вакцина, которую называют «вакциной Фаворова» — можно только после того, как будут проведены клинические испытания, которые так и не были проведены», — отметил академик.
Он также рассказал о втором проекте украинской вакцины.
«Сейчас есть ещё один проект, более реальный, я не хочу сейчас называть его детали, но очень серьёзное совещание было у премьер-министра, я вчера встречался с главным санитарным врачом по поводу того, чтобы учёные Украины создали реальную национальную вакцину», — заявил Комиссаренко.
Москва рассмотрит оказание содействия Болгарии в расследовании взрывов на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год при поступлении соответствующего запроса российским компетентным органам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия приветствует желание администрации президента США Джо Байдена избегать эскалации в отношениях Вашингтона и Москвы, однако американской стороне следует подкреплять слова делами, иначе «скольжение по наклонной плоскости» продолжится. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения постамента памятника советским воинам-освободителям в городе Брно в Чехии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что снятие каких-либо американских санкций с Ирана и смягчение политики давления на Тегеран не заставит исламскую республику «вести себя в соответствии с международными нормами».
Оксана Мосунова, директор реабилитационного центра «Феникс», где в 2017 году перед смертью проходил лечение актёр Дмитрий Марьянов, по решению суда приговорена к трём годам условного заключения. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочими визитами Ереван и Баку. В ходе контактов с Арменией и Азербайджаном предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.
Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о реакции российской синхронистки Светланы Ромашиной на перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Вокруг строительства «Северного потока — 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих компаний Франции, которые входят во Франко-российскую торгово-промышленную палату.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость о задержании полицией бывшего директора академии футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина и нынешнего спортивного директора академии Сергея Хабарова.
США и НАТО постоянно пытаются «прикрикнуть» на Турцию за её суверенный курс развития, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такое мнение он выразил в эфире Первого канала в программе «Большая игра».
Масштаб заговора против белорусского президента Александра Лукашенко с целью осуществления государственного переворота в республике позволяет говорить о помощи со стороны «государства Икс», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.