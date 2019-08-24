Welt (TV)

Welt: приказ Путина «подготовить симметричный ответ» привели в исполнение

Материал представлен в переводе ИноТВ
После того как США провели испытания новых крылатых ракет, глава Кремля Владимир Путин приказал подготовить симметричный ответ, передаёт Welt. И похоже, приказ президента России привели в исполнение, отмечает немецкий телеканал.

После того как Соединённые Штаты провели испытания новых крылатых ракет, президент Российской Федерации Владимир Путин приказал дать симметричный ответ. И похоже, его приказ привели в исполнение.

Сегодня Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых зафиксирован запуск ракет с подводных лодок в Баренцевом море.

В прошлое воскресенье Соединённые Штаты провели испытания новой ракеты, что было запрещено во времена Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин, в свою очередь, обвинил Вашингтон в намерении применить подобные ракеты в различных регионах.

Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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