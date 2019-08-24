Welt: приказ Путина «подготовить симметричный ответ» привели в исполнение

21:26
Организаторы шахматного турнира в Турции пригрозили судом армянской шахматистке Геворгян
Армянская шахматистка Мария Геворгян рассказала, что один из организаторов турнира в Турции, с которого она была снята из-за петиции от азербайджанской делегации, пригрозил ей судом за публикацию их переписке в интернете.
21:21
На праздновании Дня независимости Украины полиция задержала угрожавшего гранатой мужчину
Во время празднования Дня независимости Украины неизвестный мужчина в Киеве заявил, что у него есть граната, после чего был задержан.
21:15
Армянская шахматистка высказалась о снятии с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников
Армянская шахматистка Мария Геворгян прокомментировала ситуацию вокруг её участия в турнире в Турции, с которого она была снята из-за петиции от азербайджанской делегации.
21:08
В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.
21:03
«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура итальянской Серии А.
20:59
В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО
В Белом доме сообщили, что США вместе с партнёрами из G7 будут выступать за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
20:56
«Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя в матче седьмого тура РПЛ
«Краснодар» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:48
Пять человек погибли в результате ДТП в Хабаровском крае
Пять человек погибли в результате аварии в Хабаровском крае. Отмечается, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
20:40
Ещё один британский военный корабль отправили в Ормузский пролив
Британский эсминец HMS Defender будет обеспечивать безопасность передвижения торговых судов Британии в Ормузском проливе.
20:39
Глазырина заявила, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации за допинг
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заявила, что считает верным решение вернуться в биатлон после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
20:28
Названа возможная причина падения вертолёта Ми-2 на Кубани
Глава Каневского района Краснодарского края Александр Герасименко сообщил, что пилот вертолёта Ми-2, разбившегося возле станицы Челбасская, предположительно, не выдержал необходимую высоту полёта.
20:20
Шанаева и Нарижный победили на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.
20:17
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
20:08
Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону
Россиянка Екатерина Глазырина заняла первое место в спринтерской гонке на 6 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
20:02
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
19:48
Участники фестиваля «Таврида — АРТ» провели экологическую акцию
Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму провели экологическую акцию на мысе Меганом.
19:47
Тренер «Зенита» заявил, что отсутствие Семака повлияло на результат матча с «Уфой»
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков заявил, что отсутствие главного тренера команды Сергея Семака повлияло на ход матча с «Уфой» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:40
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Британии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с должности российского посла в Великобритании не связана с ухудшением отношений двух стран.
19:31
Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.
19:29
Квят рассказал, когда прояснятся его планы на следующий сезон
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что его планы на следующий сезон определятся в ближайшее время.
19:25
Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Кубани
Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщила о гибели человека в результате крушения вертолёта в Краснодарском крае.
19:24
Евсеев рассказал, за счёт чего «Уфа» обыграла «Зенит» в матче РПЛ
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:15
Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста
Состояние актёра и музыканта Петра Мамонова, которого госпитализировали с инфарктом миокарда, оценивается как стабильное, он находится в реанимации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову.
19:14
МЮ на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» в третьем туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от лондонского «Кристал Пэлас» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:08
Кириленко оценил перспективы Мозгова вернуться в НБА
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о перспективах центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
19:03
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
19:02
«Уфа» обыграла «Зенит» впервые в истории клуба
Футбольный клуб «Уфа» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» впервые в своей истории.
18:56
Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:55
В ЦУП рассказали о перестыковках «Союзов» с МКС
В подмосковном Центре управления полётами (ЦУП) проинформировали экипаж Международной космической станции (МКС), что в ночь на 26 августа им предстоит осуществить перестыковку корабля «Союз МС-13» с одного модуля станции на другой, чтобы освободить место для повторной стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот FEDOR.
18:53
Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Сити» Райт-Филлипс завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Шон Райт-Филлипс объявил о завершении профессиональной карьеры.
18:43
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
18:37
Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не желает выхода страны из Евросоюза без сделки.
18:27
«Зенит» проиграл «Уфе» в седьмом туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:25
На западе Украины сломали бюст советского партизана
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
18:19
Россия подаст заявку на проведение ЧЕ по боксу 2021 года в Челябинске
Федерация бокса России намерена подать заявку на проведение в Челябинске чемпионата Европы 2021 года.
18:14
Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры в автоспорте
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что вдохновлялся достижениями семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера на старте своей спортивной карьеры.
18:12
Аварийно севший в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля
Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.
18:00
Додон открыл обновлённый памятник советским воинам
Президент Молдавии Игорь Додон открыл обновлённый памятник советским воинам-освободителям в Кишинёве.
17:55
Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко совершил восхождение на гору Арарат.
17:50
Джонсон намерен убедить Трампа прекратить торговые войны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении убедить президента США Дональда Трампа прекратить торговые войны.
17:42
Глава ФТР назвал Медведева одним из фаворитов US Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиян в мужском одиночном разряде на US Open — заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема.
17:40
На Украине заявили о покупке акций «Мотор Сич» китайскими компаниями
Директор по связям с общественностью украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.
17:36
Поварницын и Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону
Россиянин Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
17:31
В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет
В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
17:28
Тарпищев рассказал, за счёт чего Шарапова сможет обыграть Уильямс на US Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от встречи россиянки Марии Шараповой и американки Серены Уильямс в рамках первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
17:21
Фигурист Кутовой завоевал бронзу на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию
Россиянин Андрей Кутовой занял третье место на первом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.
17:20
В Подмосковье завершили демонтаж севшего в поле самолёта A321
В Московской области завершён демонтаж самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле.
17:09
Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры.
17:04
Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу победы команды над «Тамбовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:03
По факту ДТП в Волгоградской области возбуждено дело
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что по факту ДТП на трассе «Каспий» под Волгоградом возбуждено уголовное дело.