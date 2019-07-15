Guardian: британские заключённые смогут за хорошее поведение получить ключ от своей камеры

00:54
Состоялась церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады
Всемирная летняя Универсиада-2019 в Неаполе официально объявлена закрытой.
00:51
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля
Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, отпустят до 21 июля.
00:39
СМИ: «Краснодар» интересуется уругвайским форвардом Росси
Уругвайский нападающий Диего Росси стал объектом внимания со стороны клуба Российской премьер-лиги «Краснодар».
00:37
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
00:26
Джокович: это особенное чувство, за моей победой на Уимблдоне наблюдал сын
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об эмоциях, которые он испытал после победы на Уимблдоне.
00:21
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до 15
Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Башкирии увеличилось до 15.
00:07
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Сборная Алжира в полуфинале Кубка африканский наций добыла победу над командой Нигерии и вышла в решающий этап соревнований.
00:01
Россияне возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
По мнению официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является лучшим среди коллег на своей позиции, а голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский — вторым.
23:52
В Гонконге 11 полицейских пострадали в результате беспорядков
По меньшей мере 11 сотрудников полиции получили ранения во время акций протеста в Гонконге, сообщает RTHK.
23:46
Се Шувэй и Стрыцова победили в женском парном разряде Уимблдона
Представительница Тайваня Су Шувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона в женском парном разряде, обыграв в финале Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань.
23:34
Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти команду Януковича
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, является попыткой вернуть к власти сторонников экс-главы государства Виктора Януковича.
23:30
«Ахмат» минимально обыграл «Краснодар» в первом туре РПЛ
Футболисты «Ахмата» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграли «Краснодар».
23:14
По факту аварии с вертолётом в Подмосковье возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Московской области, в результате которой погибли два человека.
23:11
Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» о переходе Гризманна
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что у мадридского «Атлетико» нет доказательств того, что сине-гранатовые заключили контракт с форвардом Антуаном Гризманном в марте.
22:58
В Минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе Башкирии различные травмы получили 13 человек, в том числе ребёнок, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
22:56
Главный тренер «Сочи» рассказал о ходе переговоров с Нобоа
Наставник ФК «Сочи» Александр Точилин подтвердил факт переговоров с полузащитником Кристианом Нобоа.
22:43
Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге
Британский музыкант, экс-гитарист группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
22:40
Семак пожелал Анюкову играть как можно дольше
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил бывшего игрока и тренера команды Александра Анюкова с успешным возобновлением карьеры.
22:28
В зоне наводнения в Индии оказались более 2,6 млн человек
В индийском штате Ассам в зоне наводнения, вызванного муссонными ливнями, оказались более 2,6 млн человек, 11 погибли. Об этом сообщает телеканал NDTV.
22:24
Федерер: показал пример другим, что в 37 лет не всё кончено
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал итог самого длинного финального матча в истории Уимблдона, в котором он уступил сербу Новаку Джоковичу.
22:16
Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с самолётом
Аэропорт Саратов-Центральный возобновил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает Интерфакс.
22:09
Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом
Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв начал подготовку к поединку против обязательного претендента на титул британца Энтони Ярда.
22:01
Синоптик рассказал о летней погоде в центре Европейской России
В центре Европейской России в начале следующей недели ожидается летняя погода, но вместе с тем ожидаются и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
21:55
СК возбудил дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, в результате которой погибли шесть человек.
21:55
Рахимов заявил, что Глушаков получил травму
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не принимает участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за повреждения.
21:47
В Харькове умерла писательница и автор песен Елена Касьян
Писательница и автор песен Елена Касьян умерла в Харькове после продолжительной болезни.
21:40
Сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН
Сборная Сенегала по футболу стала первым финалистом Кубка африканских наций (КАН), который проходит в Египте.
21:37
Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести
Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД.
21:32
Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы
Полицейские задержали более 25 человек на несогласованной акции в центре Москвы, в том числе задержаны организаторы мероприятия, сообщили в городском управлении МВД.
21:28
Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимо вдвое сократить количество министров в стране в целях оптимизации управления и улучшения результатов работы министерств.
21:25
Джокович и Федерер сыграли самый продолжительный финал в истории Уимблдона
Для выявления победителя Уимблдона 2019 года Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру понадобилось почти пять часов.
21:15
СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье
Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир.
21:14
Джокович обыграл Федерера и стал победителем Уимблдона
В мужском одиночном разряде на Уимблдоне победил сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале швейцарца Роджера Федерера.
21:05
Конте одержал первую победу в качестве главного тренера
Бывший тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте одержал первую победу после того, как возглавил миланский «Интер».
21:00
После ДТП с автобусом в Башкирии госпитализированы десять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Башкирии госпитализированы десять человек, заявили в ГИБДД России.
20:54
«Зенит» обыграл «Тамбов» в стартовом туре РПЛ
В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) действующий чемпион «Зенит» на своём поле обыграл новичка элитного дивизиона страны — «Тамбов».
20:44
Из лагеря в Бурятии эвакуировали более 120 детей из-за лесного пожара
В Бурятии из санаторно-оздоровительного лагеря в Иволгинском районе эвакуировали 181 человека, включая 129 детей, в связи с начавшимся лесным пожаром. Об этом сообщили в МЧС России.
20:40
Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн отдал должное капитану клуба аргентинскому нападающему Лионелю Месси.
20:37
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили в МЧС.
20:32
В Подмосковье при жёсткой посадке вертолёта погибли два человека
В Солнечногорском районе Московской области частный вертолёт совершил жёсткую посадку, погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
20:29
Эрдоган допустил окончание процесса поставок С-400 в апреле 2020 года
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут завершиться в апреле 2020 года.
20:25
Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии
Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии, есть пострадавшие в результате инцидента, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
20:22
Квят признался, что не ожидал набрать очки на Гран-при Великобритании
Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что очень доволен результатом на Гран-при Великобритании, на котором он занял девятое место.
20:10
Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк
Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
20:09
«Барселона» провела презентацию Гризманна
Французский форвард Антуан Гризманн подписал контракт с «Барселоной» в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
19:57
Гол Комличенко помог ФК «Млада-Болеслав» добыть победу в матче чемпионата Чехии
Российский форвард ФК «Млада-Болеслав» Николай Комличенко забил единственный гол в матче своей команды против «Карвины».
19:54
Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны быть довольны приобретением Анкарой российских систем С-400, так как это только усилит альянс.
19:47
Южноафриканец Импи выиграл девятый этап велогонки «Тур де Франс»
Представитель команды Mitchelton-Scott южноафриканский велогонщик Дэрил Импи стал победителем девятого этапа шоссейной велогонки «Тур де Франс».
19:37
Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42
Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
19:33
Чань и Додиг стали победителями Уимблдона в миксте
Хорват Иван Додиг и представительница Тайваня Латиша Чань стали победителями Уимблдона среди смешанных пар.