Guardian: британские заключённые смогут за хорошее поведение получить ключ от своей камеры

Британские заключённые смогут получить ключи от своей камеры в качестве вознаграждения за хорошее поведение, а также другие привилегии, пишет The Guardian со ссылкой на документ Министерства юстиции Великобритании. Как поясняет издание, речь идёт о планах правительства сделать больший акцент на поощрение, а не на наказание.

Британские власти хотят дать руководству тюрем полномочия, предоставляющие заключённым, которые следуют правилам, больше времени вне камеры, более длительные свидания, возможность готовить для себя еду, проводить больше времени в спортзале, а также возможность выбирать время для похода в душ.

Некоторым заключённым могут также разрешить закрывать двери своей камеры, когда они захотят, однако сотрудники тюрьмы будут иметь возможность в любой момент войти в камеру, кроме того ключи нельзя будет использовать для открывания закрытых дверей.

Объявляя об этой инициативе, министр юстиции Дэвид Гоук заявил: «Эта новая схема даёт руководителям тюрем инструменты для установки чётких стандартов поведения для заключённых и повышает их способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни».

Между тем, как отмечает The Guardian, новые правила запрещают предоставление заключённым доступа к платным телеканалам и прочие «неуместные стимулы».