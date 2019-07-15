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Guardian: британские заключённые смогут за хорошее поведение получить ключ от своей камеры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Британии собираются предоставить руководству тюрем возможность поощрять заключённых за примерное поведение, пишет The Guadian. В частности, согласно планам, находящиеся в неволе смогут получить ключи от своей камеры и проводить больше времени за её пределами, а также им предоставят другие стимулы следовать правилам.
Guardian: британские заключённые смогут за хорошее поведение получить ключ от своей камеры
Reuters
Британские заключённые смогут получить ключи от своей камеры в качестве вознаграждения за хорошее поведение, а также другие привилегии, пишет The Guardian со ссылкой на документ Министерства юстиции Великобритании. Как поясняет издание, речь идёт о планах правительства сделать больший акцент на поощрение, а не на наказание.
 
Британские власти хотят дать руководству тюрем полномочия, предоставляющие заключённым, которые следуют правилам, больше времени вне камеры, более длительные свидания, возможность готовить для себя еду, проводить больше времени в спортзале, а также возможность выбирать время для похода в душ.
 
Некоторым заключённым могут также разрешить закрывать двери своей камеры, когда они захотят, однако сотрудники тюрьмы будут иметь возможность в любой момент войти в камеру, кроме того ключи нельзя будет использовать для открывания закрытых дверей.
 
Объявляя об этой инициативе, министр юстиции Дэвид Гоук заявил: «Эта новая схема даёт руководителям тюрем инструменты для установки чётких стандартов поведения для заключённых и повышает их способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни».
 
Между тем, как отмечает The Guardian, новые правила запрещают предоставление заключённым доступа к платным телеканалам и прочие «неуместные стимулы».
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Guardian Великобритания Европа
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