Washington Times Оригинал

WT: вердикт российскому программисту — депортация из США, а срок он уже отсидел

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Судьи огласили приговор в отношении российского разработчика видеоигр Олега Тищенко: его незамедлительно должны депортировать из США на родину, поскольку причитающийся ему тюремный срок он уже отбыл. При этом, как напоминает The Washington Times, вина Тищенко состоит в том, что он приобрёл инструкции к американскому истребителю F-16, которые, как он утверждает, ему были нужны для создания симуляторов полёта.
WT: вердикт российскому программисту — депортация из США, а срок он уже отсидел
Reuters

Российский разработчик видеоигр Олег Тищенко был приговорён к тюремному сроку и депортации в Россию из-за того, что восемь лет назад купил на eBay инструкции к американскому истребителю F-16, пишет The Washington Times. При этом своё тюремное заключение он уже отбыл, как постановили судьи.

Сам Тищенко признал свою вину в том, что нарушил законодательство США в области контроля над вооружениями. Он работал в компании, которая создавала симуляторы полёта на самолётах и другое программное обеспечение.  

В 2011 году он купил инструкции к американскому истребителю F-16 с помощью посредника, которого он нашёл на онлайн-форуме, где завсегдатаи — фанаты видеоигр. У них он попросил перевезти эти инструкции через границу из США в Россию. И один из пользователей форума согласился это сделать.

А через четыре года с ним вышел на контакт агент под прикрытием, который сказал, что собирает такие инструкции. В итоге Тищенко предъявили обвинения по пяти статьям в июне 2016 года, затем арестовали в Грузии и переправили в США, напоминает The Washington Times.

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Washington Times США Северная Америка
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