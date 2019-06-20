WT: вердикт российскому программисту — депортация из США, а срок он уже отсидел

21:02 Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали ЧЕ в Дюссельдорфе Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Софьи Великой, Яны Егорян, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной одержала победу на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

20:57 СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлево Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным о взимании платы за вывоз мусора.

20:55 Эксперт оценил намерение ГБР Украины вызвать Порошенко на допрос Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал заявление директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы о том, что бюро вызовет на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.

20:41 Трамп допустил, что Иран мог сбить БПЛА США по ошибке Президент США Дональд Трамп допустил, что решение сбить американский дрон могло быть принято в Иране по ошибке.

20:32 РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе Вопрос изменения лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоится в следующую среду, 26 июня, в Москве.

20:28 Путин заявил о важности диалога между Россией и США Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

20:25 Ласицкене не смогла побить мировой рекорд 32-летней давности на турнире в Чехии Российская легкоатлетка Мария Ласицкене предприняла попытку установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в чешской Остраве.

20:16 Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

20:15 Джонсон и Хант вышли в финальный тур борьбы за пост премьера Британии Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант вышли в финал гонки за пост премьер-министра страны.

20:05 Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла турнир в Чехии с лучшим результатом сезона в мире Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире в чешской Остраве в секторе прыжков в высоту.

20:04 Представитель Зеленского назвал дату выборов в Раду Представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.

19:58 В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

19:57 В «Анжи» сообщили размер задолженности клуба по зарплате Общая сумма долгов махачкалинского футбольного клуба «Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевшего из Российской премьер-лиги (РПЛ), составляет порядка 100 млн рублей.

19:52 Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно.

19:51 Порошенко вызовут на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызовет на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

19:48 «Анжи» получит лицензию на участие в ПФЛ в следующем сезоне Махачкалинский клуб «Анжи» получит лицензию на участие в следующем чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — третьего по значимости дивизиона чемпионата России.

19:42 В Госдуме предложили продлить выплаты детского пособия нуждающимся семьям В Госдуму внесли законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

19:42 «Мемфис» обменял одного из самых высокооплачиваемых игроков НБА Конли в «Юту» Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» обменял разыгрывающего Майка Конли в «Юта Джаз».

19:33 Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за С-400 Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

19:29 Российский теннисист Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Лондоне Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в столице Великобритании Лондоне.

19:23 В МОК рассказали о готовности Токио к проведению летней Олимпиады — 2020 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о готовности японской столицы Токио к проведению летних Олимпийских игр в 2020 году.

19:21 КС Украины подтвердил законность указа Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов 21 июля.

19:13 Лавров и Ле Дриан провели телефонный разговор Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине.

19:12 Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке Российская спортсменка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит на испанском острове Майорка.

18:58 Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина Гарнизонный военный суд №235 продлил на два месяца срок ареста начальника одного из отделов ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в получении крупной взятки.

18:54 Посольство США требует от России прекратить «играть в игры» в ситуации с Уиланом Посольство Соединённых Штатов в России на своей странице в Twitter потребовало представить в суде доказательства вины содержащегося под арестом в Москве американца Пола Уилана.

18:51 Женская сборная России по волейболу проиграла Нидерландам в заключительном матче Лиги наций В матче заключительного, 15-го тура волейбольной Лиги наций, который проходил в Екатеринбурге, женская сборная России потерпела поражение от команды Нидерландов со счётом 0:3.

18:46 «Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана Представитель «Уралсиба» в беседе с РИА Новости заявил, что банк не планирует вносить какие-либо изменения в процесс оперативного управления после смерти основного акционера кредитной организации Владимира Когана.

18:44 «Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Нидерландов Виленой Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» заключил долгосрочное соглашение с 24-летним голландским полузащитником Тонни Виленой.

18:40 В Ярославской области в кювет съехал автобус с 20 пассажирами Автобус, пассажирами которого были 20 человек, съехал в кювет на одной из трасс Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

18:39 Болтон встретится с Нетаньяху Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня проведёт встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

18:32 Климкин передумал баллотироваться в Раду Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передумал баллотироваться в Верховную раду. По словам министра, он не нашёл единомышленников.

18:30 В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара В оргкомитете чемпионата мира по футболу 2022 года прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что турнир может быть перенесён в другую страну в связи с коррупционным скандалом в Международной федерации футбола (ФИФА).

18:22 Лукашевич напомнил о нерасследованных убийствах журналистов на Украине Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию вокруг нерасследованных убийств представителей СМИ на Украине, в частности журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

18:21 Жительница Петербурга выиграла суд у супруга-датчанина за право оставить в России дочь Россиянка Алёна Захарова выиграла суд у супруга Янника Петерсона, гражданина Дании, который собирался увезти за границу их дочь. Об этом сообщила RT родная сестра Захаровой Светлана.

18:18 В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

18:14 Путин заявил, что хотел бы «отдохнуть неузнаваемым» Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии рассказал, что хотел бы отправиться в путешествие и отдохнуть, будучи неузнаваемым, как в фильме «Каникулы президента», однако считает такой вариант времяпрепровождения нереалистичным.

18:13 На ВДНХ пройдут бесплатные лекции о моде Бесплатные лекции о моде пройдут на ВДНХ в честь 80-летия выставки, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу.

18:12 В Тюменской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте В Тюменской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщает kp.ru.

18:12 Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».

18:11 Предприятия ОПК Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Рособоронэкспорт».

18:10 Погиб музыкант Филипп Здар В возрасте 52 лет скончался участник музыкальной группы Cassius Филипп Здар. Об этом сообщает France 24.

18:09 Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт местных дорог в 2020 году, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

18:08 Морская авиация ЧФ проводит боевые учения в Крыму Морская авиация Черноморского флота проводит боевые учения в Крыму, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

18:07 Почти 9000 жителей Кировской области обратились за медпомощью с начала сезона активности клещей Почти 9000 жителей Кировской области обратились за медицинской помощью с начала сезона активности клещей, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

18:07 Эксперт оценил заявление Зеленского о стоимости восстановления Донбасса Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд гривен ($11,3 млрд).

18:05 В Челябинской области завели дело по факту ДТП с двумя погибшими В Челябинской области завели уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

18:04 Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и лидеры стран Балтии, а также Польши подписали «дорожную карту» по рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией.

18:03 В Псковской области перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны В Псковской области перезахоронят останки 80 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.