Local: к неудовольствию России морских пехотинцев США в Норвегии станет больше

США подтвердили, что они намерены удвоить количество войск, расквартированных в Норвегии, сообщает The Local. Как отмечает издание, количество американских морских пехотинцев в стране может увеличиться до 700 человек. Россия раскритиковала это решение, назвав его «явно недружелюбным».
США подтвердили, что они намерены удвоить количество войск, размещенных в Норвегии — действие, которое Россия ранее раскритиковала, назвав «явно недружелюбным», сообщает The Local.
Министерство обороны Норвегии заявило, что США недавно сообщили властям страны о том, что они будут добавиться реализации планов по увеличению числа размещённых в Норвегии американских морских пехотинцев с 300 до 700 человек.
«Недавно власти США подтвердили, что они с удовольствием продолжат и будут чаще проводить профессиональную подготовку и практику на ротационной основе в Норвегии для подразделений ВМС США, — отметил глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. — Это означает, что эта схема будет в силе и после 2018 года и сможет задействовать до 700 солдат».
Как утверждает шведское издание, изначально морские пехотинцы — первые иностранные войска, размещённые в Норвегии со времён Второй мировой войны, — должны были покинуть Норвегию в конце этого года, но теперь могут задержаться здесь на пять лет.
В июне, когда об этих планах впервые стало известно, посольство России в Норвегии пожаловалось на то, что это идёт вразрез с обещаниями Норвегии 1949 года, когда страна присоединилась к НАТО, не размещать на своей территории иностранные войска, пишет The Local.
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