Экс-глава СБУ: за всю историю ни одна страна не повысила безопасность США так, как Украина

Ни одна страна не повысила безопасность США так, как это сделала Украина, заявил в эфире телеканала NewsOne экс-глава Службы безопасности Украины. Это случилось благодаря тому, что Киев «отдал третий ядерный потенциал в мире», отметил Игорь Смешко.

Из всех стран мира Украина внесла самый большой вклад в повышение безопасности Соединённых Штатов, заявил в эфире украинского телеканала NewsOne бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединённых Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — подчеркнул экс-глава СБУ.

Смешко также отметил, что Вашингтон ограничен в своей помощи Киеву.

«Внутри Соединённых Штатов есть большинство в конгрессе, которое благосклонно относится к Украине в плане понимания её значения для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира, в то время как действующий президент (Дональд Трамп. — ИноТВ) имеет другую точку зрения. Он — прагмат. Он хотел бы хороших отношений с Россией для своих прагматических целей «Америка прежде всего», — пояснил бывший глава Службы безопасности Украины.