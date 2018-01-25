Экс-глава СБУ: за всю историю ни одна страна не повысила безопасность США так, как Украина

Ни одна страна не повысила безопасность США так, как это сделала Украина, заявил в эфире телеканала NewsOne экс-глава Службы безопасности Украины. Это случилось благодаря тому, что Киев «отдал третий ядерный потенциал в мире», отметил Игорь Смешко.
Из всех стран мира Украина внесла самый большой вклад в повышение безопасности Соединённых Штатов, заявил в эфире украинского телеканала NewsOne бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединённых Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — подчеркнул экс-глава СБУ.
Смешко также отметил, что Вашингтон ограничен в своей помощи Киеву.
«Внутри Соединённых Штатов есть большинство в конгрессе, которое благосклонно относится к Украине в плане понимания её значения для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира, в то время как действующий президент (Дональд Трамп. — ИноТВ) имеет другую точку зрения. Он — прагмат. Он хотел бы хороших отношений с Россией для своих прагматических целей «Америка прежде всего», — пояснил бывший глава Службы безопасности Украины.
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