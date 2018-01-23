1+1: украинские школьники больше не будут сдавать экзамен по русскому языку

Русский язык на Украине исключили из перечня предметов для проведения итоговой аттестации для выпускников школ. Как пишет «1+1», помимо обязательного экзамена по украинскому языку, школьники могут выбрать ещё 3 дисциплины.

На Украине из перечня предметов для проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году исключили русский язык. Как передаёт «1+1», об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Он отметил, что перечень предметов, по которым школьники могут пройти итоговую аттестацию, традиционный, но уменьшился на один и в этом году составляет 11 дисциплин.

«Это предметы из учебных планов общеобразовательных учебных заведений. Относительно предмета, который был удалён, — это русский язык, в связи с тем что объём заказа на соответствующий тест был невысок. Русский язык стоит среди других языков, которые есть на Украине, в частности, польского, венгерского, румынского, молдавского, по которым тестирование не проходит», — сказал Карандий.

Каждому выпускнику школы даётся право выбрать для сдачи тестов по 4 предмета из 11. Украинский язык является обязательной дисциплиной для любого человека, который проходит государственную итоговую аттестацию.