Times of Israel: латвийский депутат причислил русский к «языкам международного сионизма»
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс от партии «Национальное объединение» был обвинён в антисемитизме после того, как назвал русский язык «языком международного сионизма» наряду с идишем и ивритом, сообщает Times of Israel.
Такое заявление Кирштейнс, известный своими радикальными националистическими взглядами, сделал во время обсуждения плана по переводу преподавания во всех учебных заведениях страны исключительно на латышский язык.
По оценкам, приблизительно четверть всего от 2 млн. человек, проживающих в Латвии, русскоговорящие. Как отмечает ресурс, указанная инициатива вызвала волну протестов. В подтверждение своих слов Кирштейнс перечислил фамилии возглавивших протесты — Жданок, Гильман, Плинер, — намекая на их еврейское происхождение.
Валерий Энгель, фиксирующий случаи проявления антисемитизма в Латвии, на своей странице в Facebook так прокомментировал ситуацию: «Симбиоз юдофобии бывших коммунистов, ставших адептами национал-радикализма, — это вообще в порядке вещей, поэтому здесь удивляться не стоит».
Как отмечает Times of Israel, в последние годы в Латвии усилились антироссийские настроения. «Экспансионистская политика» Владимира Путина спровоцировала рост национализма, а у некоторых даже «ностальгию» по коллаборационизму периода Второй мировой войны. При этом столица Латвии Рига остаётся единственным местом в Европе, где раз в год проводится парад ветеранов СС.
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