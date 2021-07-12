УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил итоги голосования за лучший гол прошедшего чемпионата Европы по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил итоги голосования за лучший гол прошедшего чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим на турнире был признан гол форварда сборной Чехии Патрика Шика, забившего в ворота национальной команды Шотландии в матче группового этапа ударом с 45 метров.

Отмечается, что за мяч чешского форварда было отдано более 800 тыс. голосов.

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT@GazpromFootball#EURO2020pic.twitter.com/qBENMPj25b — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 14, 2021

Ранее сообщалось, что УЕФА выбрал десять лучших голов на Евро-2020.