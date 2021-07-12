УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим на турнире был признан гол форварда сборной Чехии Патрика Шика, забившего в ворота национальной команды Шотландии в матче группового этапа ударом с 45 метров.
Отмечается, что за мяч чешского форварда было отдано более 800 тыс. голосов.
🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT@GazpromFootball#EURO2020pic.twitter.com/qBENMPj25b— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 14, 2021
Ранее сообщалось, что УЕФА выбрал десять лучших голов на Евро-2020.