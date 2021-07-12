Доннарумма попрощался с «Миланом»

По его словам, некоторые выборы в жизни трудно сделать, но это и есть часть развития мужчины. Он отметил, что играл за «Милан» восемь лет и с гордостью носил футболку команды. Вратарь подчеркнул, что именно с «россонери» он достиг пока самых значимых успехов в своей карьере.

«Я провёл здесь отличное время, которое я никогда не забуду. Теперь пришло время попрощаться. Я сделал выбор, который действительно был нелёгким, и одного поста недостаточно, чтобы его объяснить. Или, возможно, его даже нельзя объяснить, потому что самые глубокие чувства трудно передать словами. Что я могу сказать, так это то, что изменения иногда бывают правильными, потому что нужно столкнуться с различными проблемами, чтобы расти и совершенствоваться», — написал Доннарумма в своём Instagram.

По его словам, все связанные с «Миланом» люди, которых он встречал, навсегда останутся в его сердце.

«Я желаю «Милану» всех возможных успехов, и делаю это от всего сердца. Я привязан к этим цветам, и это ощущение, которое не смогут стереть расстояние и время», — заключил Доннарумма.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» истёк в конце июня. В минувшем сезоне он сыграл за команду 48 матчей, 15 из которых он провёл на ноль. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы.

Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу после серии пенальти в финале Евро-2020.