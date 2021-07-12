Андронов заявил, что Кьеллини в 2003 году мог перейти в ЦСКА

Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как в 2003 году защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мог перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.

Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как в 2003 году защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мог перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Мало кто (или почти никто не) знает, что в 2003-м Кьеллини мог оказаться в России. Им очень интересовался Газзаев, обожающий защитников с такими данными. Я сам лично готовил профайлы, досье», — написал Андронов в своём Telegram-канале.

По его словам, тогда игрок выиграл чемпионат Европы среди футболистов не старше 19 лет, но клубная карьера ещё не задалась.

«Но у ЦСКА не срослось с трансфером, в 2004-м Кьеллини уже был в «Фиорентине», потом сборная, а потом и «Ювентус» Капелло… А какая могла быть судьба?» — заключил Андронов.

Недавно Кьеллини стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича не стал комментировать информацию о переходе футболиста в «Милан».