Манчини: если не считать начального отрезка, Италия доминировали на поле

«То, что всё это возможно, в определённые более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать всё это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал ещё более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле», — приводит слова Манчини пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что для победы в серии пенальти любой команде необходима частичка удачи.

«Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов», — добавил специалист.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что Кьеллини сравнил Доннарумму и Буффона.