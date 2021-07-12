Доннарумма — о победе Италии на Евро-2020: мы сотворили что-то экстраординарное

«Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу. Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы. Доннарумма отразил два удара в послематчевой серии и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что Кьеллини сравнил Доннарумму и Буффона.