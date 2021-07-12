Кьеллини: Италия грезила победой на Евро

«Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу. Мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами Европы. Мы безумно счастливы. И не можем дождаться, когда завтра сможем отпраздновать со всей Италией», — приводит слова Кьеллини пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что матч был очень сложным, в том числе и из-за поддержки болельщиков сборной Англии, гнавших свою команду вперёд.

Мы начали наихудшим образом, но сохранили спокойствие и самообладание — это было важно. Мы начали играть. Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, наладить удары по воротам. Решили, что единственный способ победить — это взять игру под контроль», — добавил защитник.

Италия по пенальти победила Англию со счётом 1:1 (3:2) и впервые за 53 года и во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини заплакал после победы Италии над Англией в финале Евро-2020.