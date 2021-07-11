Бонуччи забил второй мяч за Италию в матчах Евро и ЧМ

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи забил свой второй мяч в составе национальной команды в матчах чемпионатов мира и Европы по футболу.

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи забил свой второй мяч в составе национальной команды в матчах чемпионатов мира и Европы по футболу.

На 67-й минуте финала Евро-2020 с Англией Бонуччи отличился на добивании после удара Марко Верратти.

Для 34-летнего центрального защитника это лишь второй мяч за сборную на Евро и ЧМ. Впервые он забил на крупном турнире на Евро-2016, поразив ворота Германии в четвертьфинале.

В общей сложности на счету Бонуччи восемь голов и шесть результативных передач в 109 матчах за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что в финале Евро-2020 Люк Шоу забил первый мяч за сборную Англии.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия — Англия.