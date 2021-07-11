Шоу — первый в истории футболист «Манчестер Юнайтед», забивший в финале Евро

На второй минуте финала Евро-2020, проходящего на «Уэмбли» в Лондоне, Шоу забил сборной Италии с передачи Кирана Триппьера.
Таким образом, он стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», сумевшим забить в решающем матче континентального первенства.
25-летний Шоу выступает за МЮ с 2014 года. В его активе три гола и 17 результативных передач в 186 матчах за «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что в финале Евро-2020 Шоу забил первый мяч за сборную Англии.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия — Англия на «Уэмбли».