Манчини высказался о победе Италии в финале Евро-2020

«Ребята провели хороший матч. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело. Но затем наша команда доминировала до самого конца. У нас чудесные ребята. Не знаю, что ещё сказать. Это важный успех для жителей Италии, для всех болельщиков. Надеюсь, фанаты сейчас празднуют», — приводит слова Манчини Football Italia.

Основное время встречи Италии и Англии завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались подопечные Роберто Манчини — 3:2.

Ранее голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сообщалось, что признан лучшими игроком Евро-2020.