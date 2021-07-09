Валерий Овчинников выступил против приглашения иностранного тренера в сборную России

«Если мы хотим увидеть финансовый скандал, тогда нужно звать иностранца. Если мы хотим иметь тренера, с которого можно будет спросить, тогда нужно назначать нашего специалиста. Надо просто доверять и серьёзно подойти к российским тренерам. Я однозначно за россиянина, эти заморские тренеры уже надоели. Это пылесосы, только деньги высасывают. Красивая обложка и никакой ответственности», — цитирует Овчинникова «Советский спорт».

С 2016 года команду возглавлял Станислав Черчесов, об уходе которого было объявлено 8 июля. Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее в тренерском штабе Черчесова рассказали о планах на будущее.