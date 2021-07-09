Глава УЕФА выступил против повторного проведения Евро в разных странах

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не поддерживает формат проведения чемпионата Европы в нескольких городах разных стран Европы, как это произошло на Евро-2020.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не поддерживает формат проведения чемпионата Европы в нескольких городах разных стран Европы, как это произошло на Евро-2020.

«Если вы спрашиваете меня, то я бы больше не поддержал эту идею. Думаю, это слишком сложно. В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно покрыть более 10 тыс. км, другим — 1 тыс. км. Это несправедливо по отношению к болельщикам», — приводит слова Чеферина BBC.

Он привёл пример, что некоторым болельщикам сперва нужно оказаться в Риме, а через несколько дней быть на другом матче в Баку, тогда как перелёт занимает четыре с половиной часа.

«Так что это сложно, идея интересная, но её трудно реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова», — добавил Чеферин.

Матчи Евро-2020 прошли в 11 городах десяти разных государств Европы — Лондоне, Риме, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Севилье, Бухаресте, Амстердаме, Глазго и Копенгагене.

Ранее в Англии посоветовали итальянцам не прилетать на финал Евро-2020.