Помощник Черчесова подтвердил расторжение контракта с РФС

Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Владимир Паников подтвердил расторжение контракта между тренерским штабом национальной команды и Российским футбольным союзом (РФС).

Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Владимир Паников подтвердил расторжение контракта между тренерским штабом национальной команды и Российским футбольным союзом (РФС).

«Да, с тренерским штабом сегодня расторгли контракт. Всё по обоюдному соглашению. Разглашать детали я не буду», — цитирует Паникова РИА Новости.

Он также поблагодарил футболистов за совместную работу, отметив, что за пять минувших лет они ни разу не подводили штаб.

«За пять лет не было ни случая, когда можно было что-то предъявить в плане работы, желания… Результат — это уже вторичное», — добавил специалист.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от компенсации после расторжения контракта с РФС.