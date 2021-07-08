Кьеллини: игра Англии не услада глаз, но победить эту команду тяжело

«Эту мечту мы вынашивали три года, тренер вбивал её нам в головы, пока она не стала явью. В начале Евро он сказал нам настраиваться на чемпионство, и мы подумали, что он умом тронулся. А теперь мы в одном сантиметре от трофея», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Он отметил, что сразу понял, что Англия будет серьёзным претендентом на титул.
«Она и физически хорошо готова, и обладает нужными характеристиками, и хорошо организована. Её игра, возможно, не услада глаз, но победить эту команду тяжело. Она дошла до полуфинала ЧМ-2018 и должна была провести шесть из семи матчей Евро дома — так что было ожидаемо, что она дойдёт до финала», — добавил итальянец.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Бьорн Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020.