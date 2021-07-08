Невилл назвал национальным праздником выход Англии в финал Евро-2020

«Раньше сборной Англии не удавалось этого. Мы пережили столько боли и разочарований, а теперь мы можем сыграть в финале. В ближайшие несколько дней ребятам нужно будет максимально сосредоточиться. Вся страна уже стоит на ушах. Это настоящий национальный праздник», — приводит слова Невилла Reuters со ссылкой на ITV.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля. Соперником сборной Англии станет команда Италии. Матч пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Англии просят у правительства дополнительный выходной в случае победы сборной страны на Евро-2020.