Хендерсон поделился ожиданиями от финала Евро-2020 с Италией

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Италии.

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Италии.

«Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самой большой игре в нашей жизни. Мы должны постараться вновь осчастливить английских болельщиков на стадионе «Уэмбли» и всю Англию. Финал с Италией — огромная возможность для Англии как для команды, так и для страны. Мы отдадим все силы», — цитирует Хендерсона пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч Англия — Италия состоится 11 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия победила Данию в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020.