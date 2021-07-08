Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Кейна

Один из болельщиков на стадионе «Уэмбли» в Лондоне светил лазерной указкой в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю во время пенальти матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Дании.

Один из болельщиков на стадионе «Уэмбли» в Лондоне светил лазерной указкой в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю во время пенальти матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Дании.

Об этом сообщает The Telegraph.

Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England's penalty https://t.co/RFn0om1hbR — Telegraph Football (@TeleFootball) July 7, 2021

Напомним, что встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.

На 103-й минуте игры главный арбитр назначил пенальти после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.