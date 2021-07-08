Петер Шмейхель назвал большой ошибкой пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением об эпизоде с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Англии.

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением об эпизоде с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Англии.

«Большая ошибка. Споры будут идти очень долго, но это не пенальти. Я бы отнёсся к поражению спокойнее, если бы англичане забили в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, арбитр ошибся. Я знаю всеобщее мнение об этом пенальти. У меня весь телефон в сообщениях, что это не одиннадцатиметровый. В любом случае, мы очень гордимся датской сборной», — цитирует Шмейхеля beIN Sports в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.