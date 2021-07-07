Саутгейт — о пенальти: полагаю, VAR всё проверил и согласился с решением арбитра

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт прокомментировал эпизод с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт прокомментировал эпизод с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании

«Я не видел момента с одиннадцатиметровым, поэтому не знаю, что там произошло. Полагаю, VAR всё проверил и согласился с решением арбитра», — цитирует Саутгейта BBC.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.