Саутгейт — о пенальти: полагаю, VAR всё проверил и согласился с решением арбитра

«Я не видел момента с одиннадцатиметровым, поэтому не знаю, что там произошло. Полагаю, VAR всё проверил и согласился с решением арбитра», — цитирует Саутгейта BBC.
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.
На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.
Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.