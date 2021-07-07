Юльманн заявил, что перед пенальти в ворота сборной Дании на поле было два мяча

«Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду», — цитирует Юлманд BT.
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.
На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.
Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.