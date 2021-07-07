Юльманн прокомментировал поражение от Англии в полуфинале Евро-2020

«Игроки проделали удивительную работу и сделали всё, что могли, как на поле, так и за его пределами. Они атаковали, забивали голы и показали истинную силу Дании. Мы разочарованы, потому что были близки к финалу. Разные обстоятельства по ходу игры помешали нам сделать последний шаг», — приводит слова Юльманна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

Ранее Саутгейт высказался о выходе Англии в финал Евро-2020.