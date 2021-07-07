Саутгейт: в подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020, вспомнил поражение от Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2018 года в России.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020, вспомнил поражение от Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2018 года в России.

«В подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Англия должны наслаждаться тем, что прошла в финал, но есть ещё одно серьёзное препятствие, которое нужно преодолеть», — цитирует Саутгейта BBC.

Также тренер поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы с Италией.

«Италия — очень хорошая команда. Итальянцы в прекрасной форме. С нетерпением ждём этого матча», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.