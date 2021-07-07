Кейн отреагировал на выход Англии в финал Евро-2020

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о победе над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о победе над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Какой матч! Невероятно! Мы играли изо всех сил и добились победы. Команда очень хорошо отреагировала на пропущенный мяч. Англия сыграет в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения», — цитирует Кейна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также нападающий прокомментировал свой гол.

«Это был не лучший мой 11-метровый. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, так и произошло», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.