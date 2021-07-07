Слуцкий: Стерлинг падал до контакта с Йенсеном

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Англии и Дании.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Англии и Дании.

«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание и нарушал ли правила Мехле. Моё мнение — не было фола», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.