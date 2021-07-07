Евро-2020 стал третьим турниром чемпионатов Европы и мира по количеству матчей с дополнительным временем

Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
После основного времени счёт ничейный — 1:1.
На 30-й минуте игры счёт открыл Миккель Дамсгор. На 39-й минуте мяч в свои ворота забил Симон Кьер.
Таким образом, Англия и Дания сыграют седьмой матч с дополнительным временем на Евро-2020.
Отметим, что среди турниров чемпионата Европы и чемпионата мира только дважды было больше матчей с дополнительным временем. На чемпионате мира 1990 и 2014 годов было по восемь подобных встреч. Об этом сообщает OptaJoe в Twitter.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что Маккели не назначил пенальти в ворота Дании на 73-й минуте.