Экс-арбитр Эрикссон рассказал о коррупции в УЕФА при выборе судей на топ-матчи

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоёвывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место», — написал Эрикссон в своём Instagram.
Он отметил, что лучший арбитр Евро-2020, не допустивший ни единой ошибки, уже отправлен домой, но не стал называть его имя.
«Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые сами того не знают, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше», — добавил Эрикссон.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв поучаствовал в повторении рекорда по количеству замен в полуфинале Евро-2020.