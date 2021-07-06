Уткин о победе Италии над Испанией по пенальти: боюсь, чемпион известен

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной Италии над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной Италии над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

«Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил, — как символ того, что Испания — нет, не то чтоб сама себе проиграла, но подвели её отлично знакомые, родные недостатки», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, испанцы контролировали игру, но должны были забивать раньше, а итальянцы оказались слабее, чем он думал.

«Борьбу за мяч они проиграли сразу, да ещё и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», — добавил Уткин.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее сообщалось, что Испания впервые в истории не смогла победить в полуфинале ЧЕ или ЧМ.