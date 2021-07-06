Ольмо установил рекорд Евро-2020 по ударам без голов

Этой планки он достиг по итогам первого тайма полуфинального матча Евро-2020 с Италией.
Таким образом, Ольмо является рекордсменом турнира по данному показателю.
Ранее сообщалось, что Италия и Испания в первом тайме нанесли лишь один удар в створ.
Этой планки он достиг по итогам первого тайма полуфинального матча Евро-2020 с Италией.
Таким образом, Ольмо является рекордсменом турнира по данному показателю.
Ранее сообщалось, что Италия и Испания в первом тайме нанесли лишь один удар в створ.
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