Ольмо установил рекорд Евро-2020 по ударам без голов

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо нанёс на текущем чемпионате Европы уже 19 ударов, которые на завершились взятием ворот.

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо нанёс на текущем чемпионате Европы уже 19 ударов, которые на завершились взятием ворот.

Этой планки он достиг по итогам первого тайма полуфинального матча Евро-2020 с Италией.

Таким образом, Ольмо является рекордсменом турнира по данному показателю.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания в первом тайме нанесли лишь один удар в створ.