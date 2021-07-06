Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч между сборными Италии и Испании

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Италии и Испании.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Италии и Испании.

«Конечно, фавориты полуфинала — итальянцы, которые не проигрывали уже 32 матча. Учитывая, как они играли прошлые игры, итальянцы являются фаворитами, но испанцы — это топ-сборная, от неё можно всего ожидать, они умеют играть, умеют контролировать игру и реализовывать моменты», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается очень интересный полуфинал.

Как полагает Булыкин, в финале встретятся Италия и Англия.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.