Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч между сборными Италии и Испании

«Конечно, фавориты полуфинала — итальянцы, которые не проигрывали уже 32 матча. Учитывая, как они играли прошлые игры, итальянцы являются фаворитами, но испанцы — это топ-сборная, от неё можно всего ожидать, они умеют играть, умеют контролировать игру и реализовывать моменты», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, ожидается очень интересный полуфинал.
Как полагает Булыкин, в финале встретятся Италия и Англия.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.