Роман Широков прокомментировал предстоящий матч между сборными Италии и Испании

«Наверное, больше буду болеть за Италию. У обеих команд сильная сторона — нападение, но при этом итальянцы более сбалансированы, у них достаточно неплохая защита, а у испанцев есть проблемы в обороне», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, если итальянцы станут играть так же, как с бельгийцами, то есть компактно и на больших скоростях, то у них большие шансы на победу.
Как считает Широков, в финале, скорее всего, сыграют Италия и Англия.
«Все ждут такого финала, и это, действительно, было бы интересно», — добавил он.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.