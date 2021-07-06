Роман Широков прокомментировал предстоящий матч между сборными Италии и Испании

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Италии и Испании.

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Италии и Испании.

«Наверное, больше буду болеть за Италию. У обеих команд сильная сторона — нападение, но при этом итальянцы более сбалансированы, у них достаточно неплохая защита, а у испанцев есть проблемы в обороне», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если итальянцы станут играть так же, как с бельгийцами, то есть компактно и на больших скоростях, то у них большие шансы на победу.

Как считает Широков, в финале, скорее всего, сыграют Италия и Англия.

«Все ждут такого финала, и это, действительно, было бы интересно», — добавил он.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.