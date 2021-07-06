Объявлены стартовые составы на полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Испании на матч полуфинала чемпионата Европы по футболу.

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Испании на матч полуфинала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, с первых минут на поле появятся Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон, Николо Барелла, Жоржиньо, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Испанцы же огласили следующий состав: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Коке, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Микель Оярсабаль.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что итальянцы обыграют испанцев.