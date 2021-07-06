СМИ: Анри покинул сборную Бельгии и передал свою зарплату на благотворительность

Тьерри Анри, помощник главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинул национальную команду после вылета с чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Тьерри Анри, помощник главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинул национальную команду после вылета с чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на L’Equipe, все заработанные в национальной команде деньги Анри передаст на благотворительность.

Напомним, что Бельгия дошла до 1/4 финала Евро-2020, где уступила Италии.

Ранее сообщалось, что Мартинес останется на посту главного тренера сборной Бельгии.