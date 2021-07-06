Педри заявил о желании оказаться в старте Испании в полуфинале Евро-2020 с Италией

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Италии.

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Италии.

«Прямо сейчас я концентрируюсь исключительно на игре с Италией. Хочу оказаться в составе. Если тренер предоставит такую возможность, буду усердно трудиться и отдам все силы, как и все остальные», — цитирует Педри пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также полузащитник ответил, что бы хотел улучшить в своей игре в будущем.

«Одна из вещей, которую мне хотелось бы улучшить, — это проход в штрафную и завершение атаки», — сказал он.

Матч Италия — Испания состоится 6 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.