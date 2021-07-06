Педри заявил о желании оказаться в старте Испании в полуфинале Евро-2020 с Италией

«Прямо сейчас я концентрируюсь исключительно на игре с Италией. Хочу оказаться в составе. Если тренер предоставит такую возможность, буду усердно трудиться и отдам все силы, как и все остальные», — цитирует Педри пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Также полузащитник ответил, что бы хотел улучшить в своей игре в будущем.
«Одна из вещей, которую мне хотелось бы улучшить, — это проход в штрафную и завершение атаки», — сказал он.
Матч Италия — Испания состоится 6 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.