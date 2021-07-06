Бонуччи назвал Морату одним из лучших нападающих в мире

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от встречи в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с нападающим испанской сборной Альваро Моратой, который является его партнёром по туринскому «Ювентусу».

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от встречи в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с нападающим испанской сборной Альваро Моратой, который является его партнёром по туринскому «Ювентусу».

«Альваро — мой друг. Мы очень близки и много времени проводим вместе. Я был удивлён, когда услышал критику в его адрес. Мората — замечательный человек, прекрасный футболист и хороший друг. Он из лучших нападающих в мире. Италия должна очень внимательно играть против него», — цитирует Бонуччи пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также защитник высказался об игре в одной связке с Джорджио Кьеллини, который также является его партнёром по «Ювентусу».

«Мы с Джорджио отлично знаем друг друга и прекрасно взаимодействуем на поле. Всё происходит само собой, зачастую нам с Кьеллини даже не надо думать. Мы разделяем все задачи и выкладываемся по максимуму в каждой игре», — сказал он.

Матч Италия — Испания состоится 6 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.