Энрике высказался о пути Испании в полуфинал Евро-2020

Главный тренер испанской сборной Луис Энрике перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года поделился мнением о пути Испании на турнире.

Главный тренер испанской сборной Луис Энрике перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года поделился мнением о пути Испании на турнире.

«Испания пробилась в полуфинал не самым лёгким способом, но это пошло игрокам на пользу. Мы могли победить до серии пенальти и заслуживали этого, но теперь нужно сосредоточиться на предстоящем матче. С этого момента начинается работа», — цитирует Энрике пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также тренер рассказал о форме игроков сборной Испании.

«Лапорт и ещё один футболист вчера занимались на велотренажёре, потому что им нужно было восстановить силы. Все футболисты, за исключением Сарабии, который не сыграет с Италией, в хорошем состоянии», — сказал он.

Матч Италия — Испания состоится 6 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.